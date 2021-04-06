Петржела назвал смешными надежды болельщиков «Спартака» на чемпионский титул

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела после победы сине-бело-голубых над «Химками» (2:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что уверен в завоевании командой Сергея Семака чемпионского титула в нынешнем сезоне.

«Читал прессу и видел, что болельщики «Спартака» надеются на чемпионство… Они могут говорить всё что угодно — это очень смешно. Догнать и перегнать «Зенит» попросту невозможно. Он в любом случае возьмёт чемпионский титул. Не верю, что банда Семака потеряет много очков и подпустит к себе соперников. Совсем скоро вы сами всё увидите», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

«Зенит» с 51 очком в активе продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» на 4 очка.

Ранее Петржела выразил уверенность в том, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом России по футболу.