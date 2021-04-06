Онопко прокомментировал назначение Гончаренко главным тренером «Краснодара»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником «Краснодара».

«Краснодару» оперативно нужно было найти замену Мураду Мусаеву. Сергей Галицкий сделал хороший выбор, назначив Виктора Гончаренко. После паузы Виктор Михайлович немного передохнул… Гончаренко хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него всё должно получиться», — сказал Онопко «Чемпионату».

По мнению тренера, Галицкий и Гончаренко сработаются.

«Виктор Гончаренко бывает чересчур эмоциональным в раздевалке или на бровке, от него исходит бешеная энергия, но в обычной жизни вне футбола он спокойный и уравновешенный человек. Да, после матча Виктор Михайлович может с арбитрами поговорить, но это нормальная история. Гончаренко переживает за результат и за игру — это эмоции», — сказал он.

Онопко пожелал Гончаренко здоровья и удачи.

«Виктор Гончаренко любит футбол и, когда дела идут не очень хорошо, вникает, ищет проблему. У Виктора Михайловича всё должно получиться», — сказал тренер.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.