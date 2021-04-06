Шведская журналистка: Трусова должна была победить на ЧМ, но потерпела полное фиаско

Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Эта юная фигуристка должна была околдовать публику. Она должна была победить, но потерпела полное фиаско. После прыжка, который она обычно и во сне может выполнить, она приземлилась на две ноги. Дальше был тулуп — вообще не получился. Что сделала Трусова? Она собралась и пообещала исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. Это самые трудные прыжки в мире, их делают не все мужчины. А она выполнит пять. Дважды она падала на холодный лёд. Но три прыжка получились, этого хватило для бронзы. Фигурное катание — это спорт, в котором за долю секунды можно превратиться из грациозного эльфа в человека, который грохнулся задом на жёсткий лёд. Я часто задумывалась, какие при этом могут быть ощущения. Физическая боль вместе со жгучим разочарованием и унижением. Но в первую очередь — непреложное понимание, что сейчас всё равно надо как можно быстрее снова встать на ноги, будто ты неваляшка. И спасти то, что ещё можно спасти. Не сдаваться», — написала в своей статье Лаурен, перевод материала которой опубликован в «ИноСМИ».

Трусова показала 12-й результат в короткой программе, однако благодаря своему выступлению в произвольной сумела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира.

Ранее Трусова заявила, что планирует выступать до 22 лет.