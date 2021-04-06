СМИ: Президент «Ювентуса» провёл встречу с Аллегри

Короткая ссылка
Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли.
СМИ: Президент «Ювентуса» провёл встречу с Аллегри
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia. Встреча прошла в Форте-дей-Марми 3 апреля. По информации источника, Аллегри входит в число кандидатов на пост главного тренера клуба. 

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание туринцев от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам 29-го тура увеличилось до 10 очков. Выше «старой синьоры» также располагаются «Милан» (60) и «Аталанта» (58). 

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год, пять раз приводя клуб к титулу чемпиона Италии и четыре раза завоевав Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить