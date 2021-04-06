СМИ: Президент «Ювентуса» провёл встречу с Аллегри

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли.

Об этом сообщает Football Italia. Встреча прошла в Форте-дей-Марми 3 апреля. По информации источника, Аллегри входит в число кандидатов на пост главного тренера клуба.

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание туринцев от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам 29-го тура увеличилось до 10 очков. Выше «старой синьоры» также располагаются «Милан» (60) и «Аталанта» (58).

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год, пять раз приводя клуб к титулу чемпиона Италии и четыре раза завоевав Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию.