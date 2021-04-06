АПЛ опубликовала статистику заболевания коронавирусом за последнюю неделю

Последнее тестирование на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявило один положительный результат.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ. С 29 марта по 4 апреля были протестированы 2664 игроков и сотрудников клубов. Заболевший изолирован на десять дней.

Лига заявила, что не будет сообщать подробности относительно клубов или отдельных лиц, которые заболели. Информация предоставлена в целях честности и прозрачности соревнований.

Прошлое тестирование, которое проходило в период с 22 по 28 марта, также выявило один положительный результат анализа на COVID-19.

Ранее Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженность календаря сезона-2020/21.