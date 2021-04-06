Клопп: у нас есть все шансы в противостоянии с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Нас ждёт серьёзная проверка. В матчах с «Реалом» необходима организованная игра защиты. Мы должны показать, что находимся на верном пути. Наша состав создан для таких матчей. «Реал» — это команда играющая, а потому у нас есть все шансы. Все говорят, что «Реал» является фаворитом, однако у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера. Мне важно продемонстрировать нашим болельщикам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хороши. Хотим выжать из этого сезона все возможное. Нам придётся побегать за «Реалом». Эта команда сейчас переживает очень хороший период. Они очень опытные. Если кто-то и знает, как выигрывать Лигу чемпионов, то это мадридский «Реал», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт 6 апреля, начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» обслужит Феликс Брих.