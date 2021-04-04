Матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» обслужит Феликс Брих

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч «Реал» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из Германии.

Главный арбитр — Феликс Брих. Ассистенты арбитра — Марк Борш и Штефан Лупп. Арбитр на VAR — Марко Фритц. Резервный арбитр — Тобиас Штилер.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд обслужит бригада арбитров из Румынии.

Главный арбитр — Овидиу Хацеган. Ассистенты арбитра — Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Арбитр на VAR — Марко Ди Белло. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Встреча «Реала» с «Ливерпулем» пройдёт 6 апреля в Мадриде в 22:00 мск. Игра «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией» состоится в тот же день и в то же время в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос пропустит матч с «Барселоной» в чемпионате Испании и обе встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.