Большунов: больше всего радует, когда норвежские лыжники отстают от меня

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов заявил, что его больше всего радует, когда норвежцы отстают от него во время гонки.

«Что приятнее — когда за мной норвежцы или когда россияне? Мне приятнее, когда за мной норвежцы, а ещё лучше — чтобы они отставали. Вот это меня больше всего радует», — сказал Большунов в эфире передачи «Вечерний Ургант».

При этом он подчеркнул, что всё равно рассчитывал выложиться на чемпионате России и провести там хорошие старты.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебро — в эстафете и марафоне, а также бронзу — в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Александр Легков прокомментировал заявление Анфисы Резцовой о звёздной болезни Большунова.