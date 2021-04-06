Большунов: больше всего радует, когда норвежские лыжники отстают от меня
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«Что приятнее — когда за мной норвежцы или когда россияне? Мне приятнее, когда за мной норвежцы, а ещё лучше — чтобы они отставали. Вот это меня больше всего радует», — сказал Большунов в эфире передачи «Вечерний Ургант».
При этом он подчеркнул, что всё равно рассчитывал выложиться на чемпионате России и провести там хорошие старты.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебро — в эстафете и марафоне, а также бронзу — в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Александр Легков прокомментировал заявление Анфисы Резцовой о звёздной болезни Большунова.