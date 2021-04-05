Легков прокомментировал заявление Резцовой о звёздной болезни Большунова

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что у российского лыжника Александра Большунова развилась звёздная болезнь.

«Я с такими не общаюсь. Для меня Анфиса — ни о чём. Если она говорит такие вещи, то, видимо, у неё в голове не всё в порядке», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

Большунов одержал победу на чемпионате мира — 2021 в скиатлоне, а также является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Большунов объяснил, почему не общается с финским лыжником Мяки после инцидента на этапе КМ.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Резцова заявила, что Большунов страдает от звёздной болезни и является распиаренным.