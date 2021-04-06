Уткин назвал умершего Гендлина человеком бокса

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на смерть комментатора Владимира Гендлина, который специализировался на боксе.

«Владимир был вне школ. Он был человек бокса. Не знаю, может, он кого и копировал, возможно, кто-то был его ориентиром, но... Он был одиночкой. На Плюс он просто явился. И дальше невозможно было представить кого-то другого», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Гендлина не заботил его статус, а интересовал только профессиональный бокс. По словам Уткина, ушедший из жизни комментатор даже отказывался ехать на Олимпиаду работать на турнире по любительскому боксу, так как он не считал его настоящим боксом. При этом данный вид спорта Гендлин считал высоким искусством.

«В то, что не вписывалось в требования — не верил. Игнорировал. Плевал. Не удостаивал своим комментарием. А комментировал по-майоровски. Если не произошло достойного реплики — значит, тишина. Он не боялся паузы. Он не боялся собраться с мыслями. Сейчас он ушёл. Наступила пауза. Она может длиться долго. Но поверьте, когда случится достойное... Мы услышим голос Владимира Гендлина. Это будет убийственно точный комментарий. Он скажет — и снова замолчит. Он ценит свое слово. Он присмотрится, скажет только потом», — подчеркнул Уткин.

Гендлин скончался 5 апреля в возрасте 84 лет.

Он также являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провёл 51 бой и одержал 50 побед. После завершения карьеры Гендлин работал детским тренером.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал огромной потерей смерть Гендлина.