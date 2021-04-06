Тренер «Сочи» Федотов заболел ангиной

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что заболел ангиной.

«У меня серьёзная ангина, скачет температура. Были симптомы инфекции, провёл профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, его присутствие на тренерской скамейке в игре 1/4 финала Кубка России с московским «Локомотивом» находится под вопросом.

«Нельзя подвергать угрозе команду. Все необходимые тесты я тоже сдаю, они будут готовы к игре», — добавил Федотов.

Напомним, что Федотов пропустил матч 24-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (0:1).

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» состоится 7 апреля в Сочи.

Ранее гендиректор «Сочи» опроверг слухи о серьёзной травме вратаря команды Сослана Джанаева.