Штырков станет диктором «Тотального диктанта»
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков войдёт в число дикторов акции «Тотальный диктант».
- © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова
10 апреля Штырков прочитает текст российского писателя Дмитрия Глуховского.
Боец будет выступать в лектории «Другие измерения», который находится в Верхней Пышме.
Ранее сообщалось, что Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight.
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