Штырков станет диктором «Тотального диктанта»

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков войдёт в число дикторов акции «Тотальный диктант».
Штырков станет диктором «Тотального диктанта»
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

10 апреля Штырков прочитает текст российского писателя Дмитрия Глуховского.

Боец будет выступать в лектории «Другие измерения», который находится в Верхней Пышме.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight.

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