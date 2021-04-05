Штырков станет диктором «Тотального диктанта»

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков войдёт в число дикторов акции «Тотальный диктант».

10 апреля Штырков прочитает текст российского писателя Дмитрия Глуховского.

Боец будет выступать в лектории «Другие измерения», который находится в Верхней Пышме.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Романов проведут бой на турнире Gazfight.