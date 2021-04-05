Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

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Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и подмосковных «Химок» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»
  • РИА Новости

С первых минут встречи в составе «Зенита» выйдут Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.

В составе «Химок» — Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Пер Филип Дагерстол, Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Резиуан Мирзов, Кирилл Боженов, Мохамед Конате.

Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию.

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