Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»
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С первых минут встречи в составе «Зенита» выйдут Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.
В составе «Химок» — Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Пер Филип Дагерстол, Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Резиуан Мирзов, Кирилл Боженов, Мохамед Конате.
Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию.