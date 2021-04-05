Стукалов прокомментировал информацию о том, что возглавит «Уфу»

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Главный тренер московского «Велеса» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он может стать главным тренером «Уфы».
Стукалов прокомментировал информацию о том, что возглавит «Уфу»
  • © ФК «Велес»

«Сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород, где нас ждёт важный матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). А что будет дальше — сам не знаю», — цитирует Стукалова «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что у него летом заканчивается контракт с «Велесом», а также сообщил о желании поработать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если будет длительный контракт — почему бы нет. Всё-таки ситуация у «Уфы» сложная, да и календарь я успел посмотреть — впереди «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Сочи». «Ахмат» — тоже не подарок. Но нет ничего невозможного», — сказал он.

После 24 туров РПЛ «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

«Велес» в 34 турах ФНЛ набрал 55 очков и идёт на седьмой позиции.

Ранее «Уфа» официально объявила об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

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