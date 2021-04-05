Газизов прокомментировал интерес «Уфы» к тренеру Стукалову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе уфимского клуба к главному тренеру московского «Велеса» Алексея Стукалова.

«К матчу с «Ахматом» команду готовит исполняющий обязанности главного тренера Николай Сафрониди. Это пока вся информация, которую можно дать. Обо всём остальном будем думать после встречи», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

«Велес» в 34 турах Футбольной национальной лиги набрал 55 очков и идёт на седьмой позиции.

Ранее «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.