Газизов прокомментировал интерес «Уфы» к тренеру Стукалову

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе уфимского клуба к главному тренеру московского «Велеса» Алексея Стукалова.
Газизов прокомментировал интерес «Уфы» к тренеру Стукалову
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«К матчу с «Ахматом» команду готовит исполняющий обязанности главного тренера Николай Сафрониди. Это пока вся информация, которую можно дать. Обо всём остальном будем думать после встречи», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

«Велес» в 34 турах Футбольной национальной лиги набрал 55 очков и идёт на седьмой позиции.

Ранее «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.

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