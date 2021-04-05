Матч Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ обслужит Матеу Лаос

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» и «Порту» — «Челси».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч «Бавария» — ПСЖ обслужит бригада арбитров из Испании.

Главный арбитр — Матеу Лаос. Ассистенты арбитра — Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. Арбитр на VAR — Алехандро Эрнандес. Резервный арбитр — Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» обслужит бригада арбитров из Словении.

Главный арбитр — Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Арбитр на VAR — Павел Гиль. Резервный арбитр — Матей Юг.

Встреча «Баварии» с ПСЖ пройдёт 7 апреля в Мюнхене в 22:00 мск. Игра «Порту» с «Челси» состоится в тот же день и в то же время в Севилье.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» обслужит Феликс Брих.