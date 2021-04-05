Член исполкома IBU о допинге: русский сказал мне: вы никогда не узнаете, чем мы занимаемся

Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре рассказал об общении с представителем российского биатлона.

«Я сказал ему: похоже, вы применяете сильнодействующий допинг. Русский сказал мне: вы никогда не узнаете, чем мы занимаемся. Они так и заявили об этом!» — цитирует Каррабре VG.

Чиновник отмечает, что человек, о котором идёт речь, был абсолютно серьёзным.

«Мы подумали: эй, тут же есть новый допинг-агент. Они разработали свой собственный ЭПО», — сказал он.

По словам Каррабре, разговор состоялся до допингового скандала в российском спорте.

Ранее Поздняков назвал чрезмерными требования IBU к россиянам на ЧМ по биатлону.