Талалаев считает, что Семёнов является лучшим защитником России

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился своим мнением о защитнике грозненской команды и сборной России по футболу Андрее Семёнове.

«Помните, как писали, что у меня был конфликт с Семёновым? Однако никакого конфликта не было. Просто я в рабоче-крестьянской форме обрисовал ему то, что хочу видеть, и получил ответ. Это было на сборах. Сейчас Андрей — лидер сборной России по передачам и обрезам соперника после них. На сегодняшний день Семёнов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», — заявил Талалаев в интервью журналисту Ивану Карпову для его Telegram-канала «Инсайды от Карпа».

В нынешнем сезоне 32-летний Семёнов провёл 14 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча. Также он отыграл без замен все три стартовые игры квалификации к чемпионату мира — 2022.

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