Адиев — об отставке Мусаева: он заслужил шанс выправить ситуацию

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Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Адиев — об отставке Мусаева: он заслужил шанс выправить ситуацию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Про отставку Мурада Мусаева говорили давно. Но, мне кажется, что ему дали доработать до логического конца. Он заслужил шанс выправить ситуацию. Мурад брал медали, выходил в еврокубковую весну. К моему большому сожалению, всегда наступает какой-то конец», — цитирует Адиева «Чемпионат».

По мнению тренера, Мусаев подал в отставку, потому что видел, что последние результаты не соответствуют ожиданиям.

«На Мурада Мусаева обрушилось очень много критики, но нельзя забывать, что он очень многого добился с клубом, давал результат», — сказал он.

Также Адиев высказался о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Что касается Виктора Гончаренко, то это будет очень хороший выбор и союз, как для Галицкого, так и для Гончаренко. Тем более Виктор Михайлович уже имел опыт успешной работы в Краснодаре, когда тренировал «Кубань», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками расположился на 11-й позиции.

Ранее Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой.

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