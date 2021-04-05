Уральский завод не намерен подавать в суд на миланский «Интер» из-за схожести логотипов

На Уральском турбинном заводе прокомментировали сходство между его логотипом и новой эмблемой миланского «Интера».

«Футбольные болельщики заметили, что новая эмблема миланского «Интера» похожа на логотип нашего завода. Наш логотип был разработан нашими работниками в 50-х годах прошлого века, в его основе заложены буквы «Т» и «М» — турбомоторный. Это зарегистрированный товарный знак нашего предприятия. Эмблема «Интера» отличается, в нём заложены буквы «I» и «M», — сообщили в пресс-службе завода «Чемпионату».

На заводе отмечают, что определённая схожесть логотипов есть, но это не более чем случайность.

«Что касается авторских прав, полной схожести с нашим логотипом нет, подавать в суд не планируем», — добавили в пресс-службе.

Фотографию логотипов можно посмотреть на официальной странице Уральского турбинного завода в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Интер» представил новый логотип.