Уральский завод не намерен подавать в суд на миланский «Интер» из-за схожести логотипов

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На Уральском турбинном заводе прокомментировали сходство между его логотипом и новой эмблемой миланского «Интера».
Уральский завод не намерен подавать в суд на миланский «Интер» из-за схожести логотипов
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«Футбольные болельщики заметили, что новая эмблема миланского «Интера» похожа на логотип нашего завода. Наш логотип был разработан нашими работниками в 50-х годах прошлого века, в его основе заложены буквы «Т» и «М» — турбомоторный. Это зарегистрированный товарный знак нашего предприятия. Эмблема «Интера» отличается, в нём заложены буквы «I» и «M», — сообщили в пресс-службе завода «Чемпионату».

На заводе отмечают, что определённая схожесть логотипов есть, но это не более чем случайность.

«Что касается авторских прав, полной схожести с нашим логотипом нет, подавать в суд не планируем», — добавили в пресс-службе.

Фотографию логотипов можно посмотреть на официальной странице Уральского турбинного завода в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Интер» представил новый логотип.

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