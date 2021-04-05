Вяльбе рассказала, за что на неё обиделся Губерниев

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, с чего начался её конфликт с известным отечественным комментатором Дмитрием Губерниевым.
Вяльбе рассказала, за что на неё обиделся Губерниев
  • © РИА Новости

«Несколько лет назад на чемпионате России я была в эфире программы «На лыжи», которую ведёт Александр Пак. Он пару раз в год берёт у меня и спортсменов интервью. Там был вопрос: «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, которая была бы похожа на «Биатлон с Губерниевым»? И я ответила: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет». Как я помню, такие передачи не должны так часто выходить. Им просто не о чем говорить. На это коллеги Дмитрия стали писать о нём не очень хорошие вещи. Он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. На самом деле я не понимаю, что такого обидного сказала. Ну и хорошо. Пускай обижается», — цитирует Вяльбе Sport24

Губерниев и Вяльбе неоднократно через прессу обменивались выпадами в адрес друг друга.

Ранее Губерниев подвёл итоги ЧР по биатлону.

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