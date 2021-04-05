Губерниев подвёл итоги ЧР по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги чемпионата России по биатлону, который прошёл в Ханты-Мансийске.
Губерниев подвёл итоги ЧР по биатлону
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«Я очень расстроился, что не бежали и приболели Павлова, Миронова и Кайшева. За Ларису Куклину рад отдельно, она показывает свою незаменимость в сборной команде. Виктория Сливко добралась до медали, для неё это тоже очень ценная награда. Снова Гореева без медали. Всем остальным было тяжеловато, юниоркам тоже. Но в общем у девчонок всё более-менее закономерно. Конечно, сборницы выглядят не столь уверенно под занавес сезона. У мужчин видна работа не только Каминского, а и Максима Максимова: Эдик Латыпов — молодец. Очень рад за сборную Башкирии, они прервали гегемонию Югры, которая выиграла эстафеты на последних чемпионатах России. Отдельно рад и за Елисеева, и за Халили, и за Гаврилова. Жалко, что Серохвостова не увидели на чемпионате России. Но тренеры составят списки сборной. Будем готовиться, будем работать. Удачи Каминскому и Шашилову», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».

Ранее Губерниев высказался о подозрениях Вяльбе относительно формы лыжницы Шимолиной.

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