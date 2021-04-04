Губерниев высказался о подозрениях Вяльбе относительно формы лыжницы Шимолиной
- РИА Новости
«Если у кого-то есть проблемы со зрением, то стоит обратиться к врачу. Если же технический спонсор нашей сборной Bjorn Daehlie шьёт прекрасную форму, то почему на ней должны быть российские флаги?» — цитирует Губерниева Sport24.
Во время трансляции масс-старта Вяльбе заявила, что Шимолина бежала в комбинезоне сборной Норвегии, поэтому её не должны были допускать до старта. Лыжница ответила, что форма похожа лишь дизайном, однако на ней нет символики.
Ранее Вяльбе предположила, что могла допустить ошибку в ситуации с лыжницей Шимолиной.