Гендиректор «Знамени Труда»: боролись за Сидорова до последнего, парень был здоровее всех

Гендиректор клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Михаил Пузанов рассказал подробности смерти 18-летнего игрока молодёжной команды Никиты Сидорова.

«На поле тут же выбежали тренер команды и врач, который присутствовал на матче, чтобы оказать необходимую помощь, а вслед за ними бросился отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него, однако, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех», — приводит слова Пузанова телеканал «360».

Сидорову стало плохо во время контрольного матча через несколько минут после выхода на замену. Предварительный диагноз — «аневризма сосудов головного мозга».

Ранее тренер «Знамени Труда» рассказал о смерти футболиста молодёжной команды.