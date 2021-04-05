Тренер «Знамени Труда» рассказал о смерти футболиста молодёжной команды

Тренер «Знамени Труда» Роман Шапкин прокомментировал смерть игрока молодёжной команды клуба из Орехово-Зуева Никиты Сидорова.

«Это футболист молодёжной команды, у них свой тренер, я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону (это была товарищеская встреча) футболист вышел на замену буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал… Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», — цитирует Шапкина РИА Новости.

18-летний Сидоров скончался 4 апреля во время матча. Ему стало плохо во время игры, а врачи не успели ему помочь.

Ранее в «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста во время матча.