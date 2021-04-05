Черчесов — Черданцеву: будете главным тренером, сделаете, как посчитаете нужным

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире ответил комментатору Георгию Черданцеву на критику некоторых своих решений.

«Я вижу, как команда тренируется. Если бы игроки были уставшие, тогда одно. Но в тренировках они свежие. Жирков на своей позиции, не играя пару месяцев, 60 минут вместе с Кудряшовым помог выключить Иличича. У нас сейчас три очка. До этого он три матча играл на своем уровне. Камень в огород его конкурентов? Камни разные бывают», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он отметил, что если в тренерском штабе видят, что игрок может помочь команде, то он будет выходить на поле. Тренер также резко ответил на претензию, почему он не поменял состав в третьем мартовском матче.

«Будете главным тренером, тогда сделаете, как посчитаете нужным. Я посчитал, что надо так играть. Всё. Мы же неслучайно ставим того или иного игрока. Мы же видим по тренировкам. Только четыре игрока провели полные три матча. Дзюба? Был бы он посвежее, забил бы в одном моменте. Есть обойма игроков, готовых играть. Мы с ними разговариваем и видим, готовы они или нет. Ваше мнение мы принимаем, но делаем, как видим», — сказал Черчесов.

В марте национальная команда под руководством Черчесова обыграла Мальту (3:1), победила Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее Черчесов опроверг слухи о премиальных в сборной России за товарищеские матчи.

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