Черчесов опроверг слухи о премиальных в сборной России за товарищеские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о премиальных в национальной команде за участие в товарищеских матчах.

«Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую. У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В марте национальная команда под руководством Черчесова обыграла Мальту (3:1), победила Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее Черчесов отреагировал на критику со стороны известного спортивного журналиста Василия Уткина.