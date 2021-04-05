Черчесов опроверг слухи о премиальных в сборной России за товарищеские матчи
«Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую. У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
В марте национальная команда под руководством Черчесова обыграла Мальту (3:1), победила Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Ранее Черчесов отреагировал на критику со стороны известного спортивного журналиста Василия Уткина.