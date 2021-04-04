Черчесов отреагировал на критику Уткина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на критику известного спортивного журналиста Василия Уткина.

«Василий Уткин — талантливый журналист, о чём я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

В марте национальная команда под руководством Черчесова обыграла Мальту (3:1), победила Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее Черчесов рассказал, как строит отношения с футболистами сборной России.