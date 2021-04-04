Черчесов отреагировал на критику Уткина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на критику известного спортивного журналиста Василия Уткина.
Черчесов отреагировал на критику Уткина
  • Reuters

«Василий Уткин — талантливый журналист, о чём я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

В марте национальная команда под руководством Черчесова обыграла Мальту (3:1), победила Словению (2:1) и уступила Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее Черчесов рассказал, как строит отношения с футболистами сборной России.

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