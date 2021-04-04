«Атлетико» уступил «Севилье» в 29-м туре Примеры

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Мадридский «Атлетико» на выезде потерпел поражение от «Севильи» в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 70-й минуте забил Маркос Акунья. При этом андалусийцы могли выйти вперёд ещё на восьмой минуте, но Лукас Окампос не реализовал пенальти. 

«Атлетико» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» набрала 58 очков и находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании по футболу.

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