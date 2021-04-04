Футболисты «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления от игрока «Кадиса»

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» из-за расистского оскорбления в адрес защитника Муктара Дьякаби.

Как сообщает Cope, в первом тайме игры Дьякаби после столкновения с защитником «Кадиса» Хуаном Калой пошёл выяснять отношения с соперником, а тот оскорбил его на расовой почве.

В итоге «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1. Встреча возобновилась через 25 минут после инцидента.

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