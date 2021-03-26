Милонов подверг критике арбитра Левникова за участие в акции BLM перед матчем Англии и Сан-Марино

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на то, что российский арбитр Кирилл Левников преклонил колено, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter, перед матчем первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Англия — Сан-Марино

«У меня к нему вопрос. То, что он там на коленках ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок. Сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает», — цитирует Милонова Sport24.

По его мнению, если судья поддерживает подобные акции, то ему не стоит называть себя российским судьёй. Он отметил, что таким образом, Левников показал свою слабость перед англичанами.

«Судья не должен быть предвзятым, он должен показывать свою позицию, свою аполитичность, а тут получается, что он выступил, как политический активист. Это достаточно странно», — заявил Милонов.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 5:0 в пользу сборной Англии.

Ранее сообщалось, что российский арбитр встал на колено перед матчем Англия — Сан-Марино.