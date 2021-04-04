Тренер ЦСКА Олич: сложно играть при разговорах, что матч с «Тамбовом» уже сделан
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«Я просто удивлён таким приездом болельщиков, думал, что мы играем дома. Мне было важно их присутствие. На меня произвело впечатление то, что фанаты подготовили баннер и кричали мою фамилию. Все говорят, что игра уже выиграна, но при таких разговорах очень тяжело выходить», — цитирует Олича РИА Новости.
Для Олича эта игра стала первой на посту главного тренера армейцев.
ЦСКА на выезде обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Красно-синие набрали 43 очка и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.
Ранее тренер ЦСКА предположил, что защитник команды Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму в матче с «Тамбовом».