Тренер ЦСКА Олич: сложно играть при разговорах, что матч с «Тамбовом» уже сделан

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями от поддержки болельщиков команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:1).
Тренер ЦСКА Олич: сложно играть при разговорах, что матч с «Тамбовом» уже сделан
  • ©FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Я просто удивлён таким приездом болельщиков, думал, что мы играем дома. Мне было важно их присутствие. На меня произвело впечатление то, что фанаты подготовили баннер и кричали мою фамилию. Все говорят, что игра уже выиграна, но при таких разговорах очень тяжело выходить», — цитирует Олича РИА Новости.

Для Олича эта игра стала первой на посту главного тренера армейцев.

ЦСКА на выезде обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Красно-синие набрали 43 очка и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее тренер ЦСКА предположил, что защитник команды Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму в матче с «Тамбовом».

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