Тренер ЦСКА предположил, что Магнуссон получил серьёзную травму в матче с «Тамбовом»

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался о повреждении защитника команды Хёрдура Магнуссона в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Тренер ЦСКА предположил, что Магнуссон получил серьёзную травму в матче с «Тамбовом»
  • ©официальный сайт ПФК ЦСКА

«К сожалению, у нас ещё одна травма получилась, у футболиста, игравшего недавно за сборную. Он прилетел в пятницу, поэтому был уставшим, он имел большую нагрузку. По-моему, травма будет серьёзной, поэтому мне жалко, что мы потеряли очень важного игрока», — цитирует Олича РИА Новости.

ЦСКА на выезде обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Армейцы набрали 43 очка и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Олич отметил настрой футболистов ЦСКА на матч с «Тамбовом».

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