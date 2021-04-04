Олич отметил настрой футболистов ЦСКА на матч с «Тамбовом»
- @pfc_cska
«Я знал, что сегодня не будет легко. Ребята только недавно прилетели в Москву и провели первую тренировку со мной. Они устали после матча. Настрой сегодня был как надо. Я видел много хороших моментов. Может, мы и не забивали мячи, но они были. Главное, что сегодня взяли три очка. Через четыре дня уже новая игра», — сказал Олич на пресс-конференции.
41-летний хорват провёл свой первый матч в качестве главного тренера ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству назначенных пенальти.