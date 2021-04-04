Олич отметил настрой футболистов ЦСКА на матч с «Тамбовом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:1).
Олич отметил настрой футболистов ЦСКА на матч с «Тамбовом»
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Я знал, что сегодня не будет легко. Ребята только недавно прилетели в Москву и провели первую тренировку со мной. Они устали после матча. Настрой сегодня был как надо. Я видел много хороших моментов. Может, мы и не забивали мячи, но они были. Главное, что сегодня взяли три очка. Через четыре дня уже новая игра», — сказал Олич на пресс-конференции.

41-летний хорват провёл свой первый матч в качестве главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству назначенных пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить