Вяльбе заявила, что не верит в возможность бойкота ОИ норвежскими лыжниками

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, что сборная Норвегии по лыжным гонкам может бойкотировать Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Вяльбе заявила, что не верит в возможность бойкота ОИ норвежскими лыжниками
  • РИА Новости

«Я думаю, что это всё спекуляции. Я не верю в это. Они уже хотели не приезжать на чемпионат мира по лыжным гонкам, но все были там, и всё было хорошо. Я вообще ничего не думаю. Мне не интересно, что говорит сборная Норвегии, где она будет тренироваться, что она пропустит или где она будет участвовать. Мы готовимся к Олимпийским играм. Это самый главный старт любого спортсмена. Олимпиада проходит раз в четыре года. Нам не надо отвлекаться на кого-то. Приедут не приедут, будут участвовать или нет, по каким мотивам. Мы должны ехать и достойно там выступать, вот и всё», — заявила Вяльбе на YouTube-канале Telesport.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля 2022 года.

Ранее Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером.

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