Сёмин поддержал Мусаева, подавшего в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал своего коллегу Мурада Мусаева, который покинул ФК «Краснодар».
Сёмин поддержал Мусаева, подавшего в отставку с поста главного тренера «Краснодара»
  • © fclm.ru

«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Он вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России, выходил в 1/8 Лиги Европы. Ты прошёл сложный отбор Лиги чемпионов, и «Краснодар» впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!» — написал Сёмин в Instagram.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», а возглавил основную команду в 2018 году. 

Ранее Орлов высказался об уходе Мусаева из «Краснодара».

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