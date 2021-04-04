Сёмин поддержал Мусаева, подавшего в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал своего коллегу Мурада Мусаева, который покинул ФК «Краснодар».

«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Он вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России, выходил в 1/8 Лиги Европы. Ты прошёл сложный отбор Лиги чемпионов, и «Краснодар» впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!» — написал Сёмин в Instagram.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», а возглавил основную команду в 2018 году.

Ранее Орлов высказался об уходе Мусаева из «Краснодара».