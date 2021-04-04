Устюгов рассказал, какие испытывает последствия после коронавируса

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся в текущем сезоне.

«Коронавирусом заболела вся наша группа. Мы тренировались в горах в Италии на высоте 3000 метров, а жили на 2000 метров. Был день, когда на нас спустилось облако, нам стало тяжело дышать. Особого значения никто этому не придал, даже когда появились симптомы типа отсутствия запахов. Мы продолжили тренироваться. А когда сдали тесты и они оказались положительными, то я напрягся. Если бы знал, что будет так тяжело, я бы при первых признаках болезни уже перестал тренироваться. А так я себя нагружал, как обычно, видимо, из-за этого были последствия. Головные боли, недомогание, потливость. Ночью я просыпался весь мокрый, поднималась температура. Кто-то из ребят перенёс её гораздо легче, потому по сезону им удалось выступить стабильнее», — цитирует Устюгова Telesport.

Также лыжник рассказал, какие последствия болезни он до сих пор ощущает.

«После болезни вроде всё пришло в норму, возникали иногда головные боли и слабость. Мне сказали, что неизвестно, когда пройдёт», — добавил Устюгов.

Ранее сообщалось, что Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером.