Бывший игрок «Уфы» рассказал, почему отреагировал на отставку Рахимова смайлом с клоуном

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Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал свою реакцию на отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера уфимского клуба.
Бывший игрок «Уфы» рассказал, почему отреагировал на отставку Рахимова смайлом с клоуном
  • РИА Новости

«Не буду объяснять, это между мной и им. Почему эмодзи с клоуном? Потому что так. Он знает почему», — цитирует Карпа Sportbox.

Рахимов подал в отставку после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (0:4). Об отставке тренера было объявлено в социальных сетях «Уфы». В комментариях к публикации уфимского клуба в Instagram Карп оставил комментарий с аплодисментами и клоунами.

После 24 туров РПЛ «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мурада Мусаева.

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