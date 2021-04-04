Бывший игрок «Уфы» рассказал, почему отреагировал на отставку Рахимова смайлом с клоуном

Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал свою реакцию на отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера уфимского клуба.

«Не буду объяснять, это между мной и им. Почему эмодзи с клоуном? Потому что так. Он знает почему», — цитирует Карпа Sportbox.

Рахимов подал в отставку после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (0:4). Об отставке тренера было объявлено в социальных сетях «Уфы». В комментариях к публикации уфимского клуба в Instagram Карп оставил комментарий с аплодисментами и клоунами.

После 24 туров РПЛ «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мурада Мусаева.