Тюкавин: Захарян хорошо пробил, попал мне в грудь, и мяч срикошетил в сетку — забавный гол

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тюкавин: Захарян хорошо пробил, попал мне в грудь, и мяч срикошетил в сетку — забавный гол
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Усталости после сборной особой не было, нормально успели восстановиться за два дня. Хорошо, что сегодня забили быстрый мяч, и потом уже всё пошло как надо», — цитирует Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Также нападающий высказался о своих результативных действиях.

«У меня сегодня ещё было два момента, которые я должен был забивать. Арсен Захарян хорошо пробил, попал удачно в грудь, и мяч срикошетил в сетку. Забавный гол. Очень рад за Романа Нойштедтера. Я удачно выскочил на ближнюю, ударил в штангу, и Роман забил», — сказал он.

Тюкавин отметил, что индивидуальные награды для него не так важны, как командные победы.

«Нам нужно подниматься по таблице всё выше и выше. Но, конечно, рад, что меня назвали лучшим игроком матча», — добавил нападающий.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0. Тюкавин стал автором гола и результативной передачи.

Ранее Тюкавин прокомментировал выступление национальной команды на молодёжном чемпионате Европы по футболу 2021 года.

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