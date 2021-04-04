Тюкавин — о молодёжной сборной России: не нужно было хвалить раньше времени

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Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал выступление национальной команды на молодёжном чемпионате Европы по футболу 2021 года.
Тюкавин — о молодёжной сборной России: не нужно было хвалить раньше времени
  • © academy_dinamo
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«Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было хвалить раньше времени», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Также нападающий высказался о реакции болельщиков на результат молодёжной сборной.

«Как отнёсся к хейту, который был после поражений? Посмотрел пару комментариев, закрыл на это глаза и не стал дальше читать. Всегда, когда выигрываешь — тебя хвалят, а после поражений — опускают, ругают и так далее, — сказал он.

Сборная России заняла третье место в группе С молодёжного чемпионата Европы, набрав 3 очка. Россияне в первом туре одержали победу над национальной командой Исландии (4:1), после чего потерпели поражения от Франции (0:2) и Дании (0:3).

Ранее сообщалось, что гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.

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