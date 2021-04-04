Дубль Дадонова и три ассиста Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Оттавы» дублем отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Брэди Ткачук, Коннор Браун, Алекс Форментон и Дрейк Батерсон. В составе «Монреаля» дубль на свой счёт записал Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Сенаторз» Артём Анисимов отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.