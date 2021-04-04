Дубль Дадонова и три ассиста Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Оттавы» дублем отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Брэди Ткачук, Коннор Браун, Алекс Форментон и Дрейк Батерсон. В составе «Монреаля» дубль на свой счёт записал Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Сенаторз» Артём Анисимов отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить