Ташуев о «Краснодаре»: команде требуется что-то новое

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о перспективах южан после ухода с поста наставника команды Мурада Мусаева.

«Разговоры о том, что «Краснодару» нужно что-то делать с тренерским штабом, ходили уже давно. Я знаю, что Сергей Галицкий всегда доверяет специалистам до последнего. Но, по большому счёту, команде требуется что-то новое, свежие идеи. Результаты в этом сезоне плохие. Такова тренерская профессия. Сегодня ты можешь выиграть всё, а завтра — лишиться работы», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России раскритиковал футболистов «Краснодара».