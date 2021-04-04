Экс-тренер сборной России раскритиковал футболистов «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев раскритиковал футболистов «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» в РПЛ.

«Впечатление такое, что одна группа игроков всё время должна находиться в атаке, а отбирать мяч приходится кому-то другому. Состав крайне несбалансирован. Это было очевидно. Практически все защитники команды не соответствуют уровню премьер-лиги. Ясно, что и уровень мотивации невысокий. Когда у «Краснодара» всё получается, они добиваются результата. Как только возникают трудности — пасуют. Характера не хватает», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» предположил, как уход Мусаева повлияет на команду.