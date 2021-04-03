Газизов назвал отставку Рахимова непредвиденной ситуацией для «Уфы»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это всё. Очень благодарен Рашиду, тяжёлое для него решение. Ситуация тяжёлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

56-летний Рахимов возглавлял «Уфу» с октября 2020 года. По итогам 24 туров «Уфа», после разгромного поражения от «Динамо» продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.