Тюкавин — о разгроме «Уфы»: «Динамо» некуда отступать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам некуда отступать, надо всё выше и выше подниматься в турнирной таблице. Сегодня забили много голов, двигаемся дальше — впереди игра на Кубок. Наш приоритет — занимать высокие места, двигаемся от игры к игре. Доверие Шварца? Рады, что так происходит. Работаем на тренировках, стараемся показывать себя в играх», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

«Динамо», набрав 42 очка, поднялось на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.