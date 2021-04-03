Тюкавин — о разгроме «Уфы»: «Динамо» некуда отступать
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«Нам некуда отступать, надо всё выше и выше подниматься в турнирной таблице. Сегодня забили много голов, двигаемся дальше — впереди игра на Кубок. Наш приоритет — занимать высокие места, двигаемся от игры к игре. Доверие Шварца? Рады, что так происходит. Работаем на тренировках, стараемся показывать себя в играх», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».
«Динамо», набрав 42 очка, поднялось на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.