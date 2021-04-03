Слуцкий не считает, что у «Рубина» есть зависимость от Кварацхелии
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«Согласен ли, что у команды появилась зависимость от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспотович забил 11 мячей, шесть мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс-минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорили о деспотозависимости, когда нет Кварацхелии, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но, наверно, одного такого игрока точно нет», — приводит слова Слуцкого пресс-служба Рубина.
В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия сыграл в 21 матче за «Рубин», забив четыре мяча и отдав восемь голевых передач.
Ранее гендиректор «Рубина» высказался об интересе зарубежных клубов к Кварацхелии.