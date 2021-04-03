Гендиректор «Рубина» высказался об интересе зарубежных клубов к Кварацхелии

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе иностранных клубов к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
Гендиректор «Рубина» высказался об интересе зарубежных клубов к Кварацхелии
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«По информации об интересе к Хвиче со стороны «Наполи», «Ювентуса» и «Милана» я не могу сказать — об этом же Нобель пишет. На клуб никто не выходил, выйдут — будем вести переговоры. Есть цель его удержать, но если будут гранды, то я не имею права удерживать. Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении, тем более от грандов, как бы я ни хотел его оставить, наверное, пойдём ему навстречу. Но пока предложений не было, пока рано обсуждать», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

20-летний грузинский хавбек играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 49 матчах. За сборную Грузии он отыграл восемь встреч , в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

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