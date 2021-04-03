Мяч Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Торино»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:2.
«Ювентус» забил первым: на 13-й минуте отличился Федерико Кьеза.
«Торино» ответил дублем Антонио Санабрии, забившего на 27-й и 46-й минутах.
Бьянконери сумели уйти от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 79-й минуте.
«Ювентус» с 56 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 24 очками — 17-й.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А.