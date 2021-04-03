Мяч Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Торино»

Туринские «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:2.

«Ювентус» забил первым: на 13-й минуте отличился Федерико Кьеза.

«Торино» ответил дублем Антонио Санабрии, забившего на 27-й и 46-й минутах.

Бьянконери сумели уйти от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 79-й минуте.

«Ювентус» с 56 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 24 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А.