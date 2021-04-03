Мяч Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Торино»

Короткая ссылка
Туринские «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Мяч Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Торино»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:2.

«Ювентус» забил первым: на 13-й минуте отличился Федерико Кьеза.

«Торино» ответил дублем Антонио Санабрии, забившего на 27-й и 46-й минутах.

Бьянконери сумели уйти от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 79-й минуте.

«Ювентус» с 56 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 24 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить