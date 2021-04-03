«Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, Виктора Осимхена, Дриса Мертенса и Джованни Ди Лоренцо.

«Кротоне» ответил дублем Симеона Нванкво и голом Жуниора Мессьяса.

«Наполи» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» с 15 очками — на последнем, 20-м месте.

В других матчах игрового дня «Рома» упустила победу над «Сассуоло» (2:2), «Лацио» победил «Специю» (2:1), «Беневенто» и «Парма» сыграли вничью (2:2), а «Верона» обыграла «Кальяри» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А.