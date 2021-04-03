Мусаев: всё идёт по наклонной, с каждым разом всё только хуже

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о последних результатах своей команды.
Мусаев: всё идёт по наклонной, с каждым разом всё только хуже
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Трудно сказать, был ли это худший матч в сезоне, но когда ты проигрываешь дома «Ахмату» 0:5, то да, наверно, это действительно так. К сожалению, такой матч уже не первый в 2021 году. За что команда готова бороться в оставшейся части чемпионата? С этим нужно разбираться, так дело не может идти дальше. Необходимы какие-то изменения, нельзя просто так плыть по течению», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Он отметил, что у его подопечных появилась неуверенность после вылета из Лиги Европы УЕФА.

«Затем в нескольких матчах мы получали ранние удаления, но эти матчи мы начинали хорошо и должны были выигрывать. Сейчас всё идёт по наклонной, с каждым разом всё только хуже», — добавил специалист.

После возобновления сезона после зимней паузы подопечные Мусаева одержали всего одну победу, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара».

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